Neuer Thriller von Bestseller-Autor Michael Tsokos spielt am Kalkberg in Bad Segeberg

Bestseller-Autor und Rechtsmediziner Michael Tsokos steht im Freilichttheater in Bad Segeberg. Foto: Karl-May-Spiele

Im Freilichttheater in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) finden normalerweise die Karl-May-Spiele statt – zumindest, wenn keine Corona-Pandemie herrscht – doch jetzt wurde das Kalkbergstadion auch zum Schauplatz eines Thrillers. Niemand Geringeres als Bestseller-Autor und Rechtsmediziner Michael Tsokos lässt den Showdown seines neuen Buchs „Abgetrennt“ genau dort spielen. Tsokos hat dafür auch vor Ort recherchiert und vieles entdeckt, was er in die Handlung einbauen konnte.

„Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr ein glühender Fan der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg“, berichtet der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Berliner Charité. Der heute 54-Jährige ist ein echtes Nordlicht und hatte es als gebürtiger Kieler nicht weit in den „Wilden Westen“ von Bad Segeberg. In den vergangenen Monaten hat ihn die Heimat der Karl-May-Spiele jedoch aus anderen Gründen beschäftigt: Er schrieb an seinem neuen Thriller.

„Abgetrennt“ soll letzter Teil der Buchreihe sein

Auch im neuen Band geht es wieder um den Kieler Rechtsmediziner Paul Herzfeld. Die Figur hatte Tsokos einst im Buch „Abgeschnitten“ in Zusammenarbeit mit seinem Autorenkollegen Sebastian Fitzek erstmals auftreten lassen. Allein ließ er dann mit „Abgeschlagen“ und „Abgefackelt“ die Vorgeschichte des Mediziners folgen. Das neueste Werk „Abgetrennt“ soll nun aber den Abschluss der Serie bilden. „Ich finde es nicht so reizvoll, den 15. Fall um ein- und denselben Ermittler rauszubringen“, so Tsokos. In einer neuen Reihe möchte er stattdessen eine junge Ärztin aus Berlin die Hauptrolle übernehmen lassen.

Tödliches Katz-und-Maus-Spiel am Kalkberg

Aber zuvor steht für Paul Herzfeld das große Finale an – und das steigt im Herzen von Bad Segeberg. „Die Buchreihe um Paul Herzfeld ist eine Hommage an Schleswig-Holstein“, betont Michael Tsokos. Wenn Krimis ansonsten im nördlichsten Bundesland spielen, dann fast immer an den Küsten. Tsokos möchte mit seinen Geschichten aber auch das Binnenland erkunden. „Ich schreibe gern über Orte, an denen ich mich gut auskenne.“ Seine Idee: Paul Herzfeld und ein skrupelloser Kontrahent treffen nachts am Kalkberg aufeinander und inmitten der rabenschwarzen Dunkelheit des menschenleeren Freilichttheaters beginnt ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

„Nichts ist passender für einen Showdown als die Westernkulisse der Karl-May-Spiele“

„Ursprünglich wollte ich die Szenen ausschließlich draußen auf der Bühne spielen lassen“, verrät der Thriller-Autor. „Aber dann habe ich diese gewundenen Gänge hinter den Kulissen gesehen, die versteckten Abgänge und das Wasserbecken mit dem geheimen Ausstieg für die Stuntleute. Ich bin ja kein Theatermann. Das hatte ich alles so nicht erwartet, aber es hat mir unheimlich in die Karten gespielt.“ Besonders ein niedriger „Froschtunnel“ neben dem Auftritt „Bunker“ habe ihn fasziniert. Und so kann Michael Tsokos seine Charaktere in „Abgetrennt“ nun durch dieses Labyrinth hetzen lassen. „Nichts ist passender für einen Showdown als die Westernkulisse der Karl-May-Spiele“, schwärmt Michael Tsokos. „Auch hier geht es um den ewigen Kampf Gut gegen Böse.“ Auch das rustikale Indian Village mit Holzgebäuden und Tipis kommt in dem Thriller vor. Das Buch ist am 1. Oktober bei Droemer Knaur erschienen.

Wer all die Wege, die Michael Tsokos so faszinierend findet, einmal selbst in Augenschein nehmen möchte, hat dazu noch bis zum 16. Oktober die Gelegenheit. Bis zum Ende der schleswig-holsteinischen Herbstferien finden im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg die beliebten Backstage-Führungen statt – und Krimifans sind dann vielleicht nicht nur Winnetou, sondern auch Paul Herzfeld auf der Spur.