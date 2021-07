Neuer Glücksspielstaatsvertrag: Online-Casinos jetzt in ganz Deutschland legal

Ein Mann spielt Poker in einem Online-Casino. Foto: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn/Symbol

Online-Casinos sind seit diesem Donnerstag in ganz Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal. Wer im Netz an Glücksspielen teilnehmen will, braucht ein Spielkonto. Um Minderjährige auszuschließen, muss man dafür unter anderem Angaben zu Namen und Alter machen, Veranstaltende und Vermittelnde müssen die Daten prüfen. Grundsätzlich dürfen Spielende zudem nicht mehr als 1.000 Euro im Monat auf das Spielkonto einzahlen und damit spielen. Das Limit gilt über alle Anbietenden hinweg.

Neuer Glücksspielstaatsvertrag seit 1. Juli

Hintergrund ist der neue Glücksspielstaatsvertrag, der am 1. Juli in Kraft getreten ist. Er soll unter anderem den Jugend- und Spieler:innenschutz gewährleisten und Schwarzmärkten entgegenwirken, wie es in dem Vertrag heißt, den alle Bundesländer ratifiziert haben. Schleswig-Holstein hatte bereits 2012 Internet-Casinos erlaubt.

Software soll Süchtige frühzeitig erkennen

Online-Poker und virtuelle Automatenspiele dürfen nur mit einer Erlaubnis angeboten werden, die beim Land Sachsen-Anhalt beantragt werden kann. Veranstaltende müssen dem Vertrag zufolge zudem auf eigene Kosten Software einsetzen, die frühzeitig erkennen kann, welche Spielenden süchtig nach Glücksspielen werden könnten oder bereits süchtig danach sind. Betroffene können sich künftig übergreifend für Spielhallen, Spielbanken, Online-Casinos sowie Sportwetten sperren lassen. Dafür wird die zentrale Spielersperrdatei OASIS erweitert.

Werbung von 6 bis 21 Uhr im Rundfunk und Internet tabu

Direkt vor oder während der Live-Übertragung eines Sportevents ist die Werbung für Sportwetten zu diesem Spiel verboten. Aktive Sportler:innen und Funktionäre dürfen außerdem nicht mehr für Sportwetten werben. Werbung für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele ist von 6 bis 21 Uhr im Rundfunk und Internet ganz tabu.

Neue zentrale Glücksspielbehörde in Halle in Sachsen-Anhalt

Künftig soll eine zentrale Glücksspielbehörde in Halle in Sachsen-Anhalt darüber wachen, dass die Anbietenden die Regeln einhalten und Spielende geschützt werden. Sie wird allerdings erst zum Januar 2023 alle vorgesehenen Aufgaben übernehmen und soll unter anderem unerlaubte Glücksspiele technisch blockieren können und Zahlungen dafür unterbinden, wie das Innenministerium des Landes erklärte.

Künftiger Steuersatz von 5,3 Prozent auf Einsätze

Auf die Einsätze bei Glücksspielen in Online-Casinos wird künftig, analog zu Renn- und Sportwetten, ein Steuersatz von 5,3 Prozent erhoben. Kritiker:innen wie der Deutsche Sportwettenverband führen unter anderem an, dass Spielende auf den Schwarzmarkt ausweichen könnten.

Eine Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten haben einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zufolge rund 430.000 Menschen in Deutschland.

Eine persönliche und anonyme Telefonberatung zu Fragen rund um das Thema Glücksspielsucht bietet die BZgA unter der kostenfreien Rufnummer 0 800 / 1 37 27 00.

Betroffene, Angehörige und Bezugspersonen erhalten montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr im Gespräch gezielte Auskunft und Aufklärung über Glücksspielsucht, Informationen und Beratung zu bestehenden Hilfsangeboten vor Ort und eine konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind.

Mehr dazu unter www.bzga.de