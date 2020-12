Neue Corona-Verordnung in Hamburg: Das sind die neuen Regeln

Der sogenannte Wellenbrecher-Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat offenbar funktioniert. Hamburg steht im Vergleich der Bundesländer ziemlich gut da. Dennoch müssen die Bürger:innen ihre Kontakte jetzt noch weiter einschränken.

Treffen mit maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten

In Hamburg gelten von Dienstag an schärfere Kontaktbeschränkungen zur Begrenzung der Corona-Pandemie. Seit 0.00 Uhr dürfen sich laut der neuen Eindämmungsverordnung vorerst bis zum 20. Dezember privat nur noch maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Bislang waren es zehn Personen. Ausgenommen von der Regel sind lediglich Kinder bis 14 Jahre.

Strengere Maskenpflicht

Außerdem gilt eine strengere Maskenpflicht, die auf alle öffentlich zugänglichen Gebäude ausgeweitet worden ist. Auch in Warteschlangen und auf Parkplätzen vor Geschäften sowie in Menschenansammlungen muss nun ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch an Arbeitsplätzen gilt sie – es sei denn, vom Arbeitsplatz aus kann ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Der Hamburger Senat hatte die neue Corona-Verordnung bereits in der letzten Woche verkündet.

Neue Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und Silvester

Läden bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern dürfen weiterhin einen Kunden je zehn Quadratmeter einlassen. Größere Geschäfte dürfen für die über 800 Quadratmeter hinausgehende Fläche nur einen Kunden je 20 Quadratmeter zulassen. Die Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr coronabedingt nicht statt. Während der Weihnachts- und Silvesterzeit sollen die Kontaktbeschränkungen auf zehn Personen aus vier Haushalten gelockert und Hotelübernachtungen für Familienbesuche erlaubt werden. An Silvester soll das Böllern und Abschießen von Raketen an besonders belebten Orten verboten werden.

Gastronomie und Freizeiteinrichtungen weiterhin geschlossen

An den staatlichen Hochschulen erfolgt die Lehre grundsätzlich in Form digitaler Lehrangebote. Daneben wurden die Bußgeldtatbestände zum Teil angepasst. Alle übrigen im November beschlossenen Maßnahmen (u. a. Schließung von gastronomischen Betrieben, Hotels, Sport- und Freizeiteinrichtungen; Vermeidung von nicht notwendigen Reisen) haben weiterhin Bestand.

Um Kindergeburtstage weiterhin in einem kleinen Rahmen zu ermöglichen, bleiben Zusammenkünfte von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres mit insgesamt bis zu zehn Personen zulässig. Die neue Corona-Verordnung können Sie hier im Detail nachlesen.