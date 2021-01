Neue Corona-Verordnung: Hamburg geht mit strengeren Regeln voran

Als erstes Bundesland hat Hamburg um Mitternacht eine verschärfte Corona-Verordnung in Kraft gesetzt. Die Gesundheitsbehörde veröffentlichte die geänderten Regeln am Donnerstagabend im Internet.

Demnach müssen die Hamburger:innen ab Freitag ihre Kontakte weiter einschränken. So dürfen Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts zusammentreffen. Bisher waren Kontakte auf fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Für Kinder gibt es anders als bisher keine Ausnahme mehr. Im benachbarten Niedersachsen soll die Kontaktbeschränkung auf zwei Personen erst ab Sonntag, in Schleswig-Holstein ab Montag gelten.

Der verschärfte Lockdown ist bis Ende Januar befristet. Die Länder setzen mit den neuen Verordnungen die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Dienstag in Landesrecht um. Ziel ist es, die weiter hohen Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Das sind die Regeln auf einen Blick:

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Künftig darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Dabei gibt es keine Ausnahmen für Kinder mehr. Bislang konnten maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten zusammenkommen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt wurden. Wohngemeinschaften gelten als ein Haushalt.

ARBEITSWELT: Arbeitgeber:innen „sind angehalten“, Homeoffice für ihre Beschäftigten zu ermöglichen. Betriebskantinen dürfen nur noch geöffnet bleiben, wenn sie für die Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe zwingend erforderlich sind.

SCHULEN: Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird verlängert. Es soll in der Regel Distanzunterricht geben, also Aufgaben per E-Mail und gemeinsame Klassenstunden über Videokonferenzen. Schüler, die zu Hause nicht lernen können, dürfen aber weiter zur Schule gehen und werden dort pädagogisch betreut.

KITAS: Eltern, die ihre kleinen Kinder nicht zu Hause betreuen können, dürfen sie weiterhin in die Kita bringen. Auch Tagesmütter dürfen weiterhin Kinder betreuen. Es gilt aber ein eingeschränkter Regelbetrieb, und zwar ab Montag. Einschränkungen wird es dabei vor allem in den Randzeiten geben. Bis Ende Januar werden den Eltern deshalb die Gebühren für die Betreuung über die fünfte Stunde hinaus erlassen.

SPIELPLÄTZE: Trotz der strengen Kontaktbeschränkung, die auch für Kinder gilt, bleiben die Hamburger Spielplätze geöffnet.

PFLEGEHEIME: In Pflegeheimen müssen sich das Personal und Besucher weiterhin regelmäßig testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt die Pflegekasse. Die Hamburger Regelung soll nach dem Bund/Länder-Beschluss künftig bundesweit gelten.

EINSREISE: Wer aus dem Ausland nach Hamburg zurückkehrt, braucht bei der Einreise einen Nachweis über einen negativen Corona-Test. Dann folgt eine zehntägige Quarantäne, die ab dem fünften Tag durch einen weiteren negativen Test verkürzt werden kann. Die Kosten für die Untersuchungen müssen die Rückkehrer:innen selbst tragen.

WEITERES: Zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte bleiben geschlossen. Kund:innen dürfen aber bestellte Waren abholen, sofern die Übergabe kontaktlos erfolgt. Supermärkte, Drogerien, Banken und Postfilialen sind nach wie vor geöffnet. Sport-, Freizeit-, und Kultureinrichtungen wie Kinos, Theater, Museen, Tierparks und Fitnessstudios bleiben geschlossen. In der Öffentlichkeit darf kein Alkohol getrunken werden.

Am 25. Januar wollen die Ministerpräsident:innen erneut mit der Bundeskanzlerin über die Lage beraten. Was ab Februar folgt, ist offen.

Die neue Corona-Verordnung finden Sie auch unter diesem Link.

Mit dpa