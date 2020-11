Neue Corona-Einschränkungen treten heute in Kraft

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie fahren Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen, wie andere Bundesländer auch, das öffentliche Leben von heute an für vier Wochen teilweise herunter.

So müssen alle Restaurants und Kneipen wieder schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios und Kinos. Veranstaltungen werden gestrichen und Zuschauer in der Bundesliga wieder verboten.

Offen bleiben sollen dagegen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden.

Das bei der Videokonferenz von den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch verabredete Kontaktverbot, bzw. die Beschränkung auf zehn Personen aus zwei Haushalten, galt in Hamburg, Bremen und in vielen Landkreisen in Niedersachsen schon vorher.

Mit dpa