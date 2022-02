In der Ausstellung zur Gegenwartskunst mit dem Titel „something new, something old, something desired“ gibt es viel zu entdecken. Sie ist in den nächsten zwei Jahren in der Hamburger Kunsthalle zu sehen und soll zum Nachdenken über gesellschaftsrelevante Themen anregen. Altes und Neues nebeneinander – nicht weniger als die ganz großen Themen unserer Zeit will die Ausstellung ansprechen.