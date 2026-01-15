Nato startet Großmanöver: Truppenverlegung beginnt in Emden

15. Januar 2026
Fahrzeuge und Material der Bundeswehr werden im Seehafen von Emden verladen. Foto: dpa

Die Nato beginnt ihre größte für dieses Jahr geplante Verlegeübung „Steadfast Dart 26“. Im Seehafen im ostfriesischen Emden (Niedersachsen) werden am Donnerstagmorgen erste italienische Soldat:innen mit Ausrüstung, Material und Fahrzeugen erwartet. Deutschland ist nach Angaben der Bundeswehr Gastgebernation des militärischen Großmanövers und zugleich auch Drehscheibe für den Umschlag. 

In Emden beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der Nato im niederländischen Brunssum mit. Ziel der Übung sei es, die Fähigkeit zu überprüfen, Kräfte schnell und koordiniert zu verlegen. 

Außerdem soll die Aufnahme, Bereitstellung und Weiterverlegung multinationaler Truppenteile unter realitätsnahen Bedingungen geübt werden. So soll die Verteidigungsfähigkeit der Nato gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet trainiert und demonstriert werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Atommüll-Endlager: Niedersachsen bleibt im Rennen

15.01.2026 09:16 Uhr

Bei der Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll bleibt Niedersachsen nach Einschätzung des Landesbergbauamtes potenziell geeignet. „Nach den bisherigen Erkenntnissen kann man davon ausgehen, dass...

Video03:26 Min.

Neujahrsempfang im Bremer Rathaus: Bovenschulte über Zukunft und Vorsätze

14.01.2026 18:08 Uhr

Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs haben sich am Mittwoch im Bremer Rathaus wieder Hunderte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingefunden, um gemeinsam in das neue Jahr zu...

Video02:06 Min.

Debatte über AfD-Verbotsverfahren in der Hamburgischen Bürgerschaft

14.01.2026 17:36 Uhr

In der Hamburgischen Bürgerschaft wurde am Mittwoch über ein AfD-Verbotsverfahren debattiert. Das Thema hatten die Grünen angemeldet. Seit Jahren wird in ganz Deutschland darüber diskutiert – während...

Video02:00 Min.

Per Videocall in die Antarktis: Schüler sprechen mit Luisa Neubauer und Boris Herrmann

14.01.2026 17:33 Uhr

Umweltaktivistin Luisa Neubauer und Segel-Star Boris Herrmann sind derzeit gemeinsam in der Antarktis unterwegs, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen,...

Video02:06 Min.

Marode Eiderbrücke bei Tönning: Sanierungspläne konkretisiert

14.01.2026 17:28 Uhr

Die Eiderbrücke bei Tönning ist marode und muss ab 2027 saniert werden. Das ist schon lange bekannt – und sorgt für hohe Wellen. Bei einer Sperrung werden...

Video03:05 Min.

Erbschaftsteuer: SPD-Pläne verunsichern Familienbetriebe in Niedersachsen

14.01.2026 16:58 Uhr

Die Erbschaftsteuer-Vorschläge der SPD schlagen auch in der niedersächsischen Wirtschaft hohe Wellen. Viele Familienbetriebe befürchten, dass die Weitergabe an die nächste Generation unfinanzierbar werden könnte. Damit wären...

Zur Startseite