Narren bereiten sich auf Karneval vor – erstes queeres Prinzenpaar in Osnabrück

Yut I. (Punnuruk) und Thomas I. (Wolf) sind das erste queere und gleichzeitig binationale Stadtprinzenpaar. Foto: Friso Gentsch/dpa

Niedersachsens Närrinnen und Narren stehen für den Straßenkarneval in den Startlöchern. Im Jahr eins nach Ende aller Corona-Auflagen richten sich die Organisator:innen in den Hochburgen wieder auf regen Zuspruch von karnevalsbegeisterten Besucher:innen in den Innenstädten ein. In Braunschweig wird beim Traditionsumzug Schoduvel mit 300.000 Närrinnen und Narren gerechnet – das Motto lautet: „Er, sie, es, divers und frei – Brunswieks Narren sind dabei“. In Osnabrück begrüßt das erste queere Stadtprinzenpaar Yut I. und Thomas I. Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen beim traditionellen Ossensamstag.

Yut Punnuruk (67) und Thomas Wolf (54) sind schon seit vielen Jahren nicht nur im Osnabrücker Karneval aktiv, sondern auch im Schützenverein. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass auch queere Menschen sich nicht nur in ihrer Community aufhalten, sondern auch mit anderen Menschen ganz normal feiern“, sagt Wolf. Diskriminierung als Stadtprinzenpaar hätten sie bislang nicht festgestellt. „Es sollte ganz selbstverständlich sein, dass queere Menschen auch Stadtprinzenpaar werden können“. Auch mit der Tatsache, dass mit dem in Thailand geborenen Yut Punnuruk zum ersten Mal ein Ausländer Stadtprinz geworden ist, sei eine Botschaft verbunden, sagen die beiden: „Damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass Deutschland bunt ist und bunt bleiben soll.“

„Kreuz und queer, kunterbunt, das sind wir!“

In Osnabrück werden am Umzug Ossensamstag 66 Gruppen teilnehmen, davon 18 Tanzgruppen, sagte der Präsident des Bürgerausschusses Osnabrücker Karneval, René Herring. Damit sei seitens der Teilnehmer:innenzahl wieder der Vor-Corona-Stand erreicht. Er rechne mit einem Potenzial von 25.000 bis 30.000 Menschen in der Innenstadt, die sich den Umzug am 10. Februar anschauen wollen. Drei Spielmannszüge aus der Schweiz, aus den Niederlanden und aus der Nähe von Hamburg nehmen an dem Umzug teil. Das Motto lautet: „Kreuz und queer, kunterbunt, das sind wir!“.

Schoduvel am 11. Februar

In Braunschweig wird der Umzug einen Tag später, am 11. Februar, stattfinden. Hier hoffen die Organisator:innen erneut auf 300.000 Besucher:innen am Straßenrand. Der Schoduvel gilt als größter Karnevalsumzug Norddeutschlands. An dem gut fünf Kilometer langen Narrenlindwurm werden rund 4.500 Aktive teilnehmen. Die Motivwagen werden von 126 Treckern gezogen, 24 Musikzüge mit knapp 800 Spielleuten auch aus anderen Bundesländern sowie Frankreich und Luxemburg sollen dabei sein.

In Damme wird schon am 4. Februar gefeiert

In der Stadt Damme im Landkreis Vechta wird traditionellerweise der Straßenkarneval immer eine Woche vor den üblichen Terminen gefeiert. Damit gehen die Närrinnen und Narren dort bereits an diesem Sonntag und dem kommenden Montag auf die Straßen. 200 Gruppen haben sich nach Angaben von Moritz Enneking, Präsident der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614, zu dem rund fünf Kilometer langen Umzug angemeldet. 9.000 aktive Teilnehmer:innen laufen mit. In der Kleinstadt mit rund 17.000 Einwohner:innen könnten bis zu 25.000 Menschen am Sonntag auf den Straßen sein.

SAT.1 REGIONAL/dpa