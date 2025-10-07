Die Familie Steffens betreibt in den Vier- und Marschlanden Ackerbau, vor allem aber lebt sie von der Milchproduktion. Die Familie hat 270 Milchkühe und knapp 300 Hektar Land. Kürzlich ist der Sohn Malte Steffens in den Betrieb seiner Eltern mit eingestiegen und seine Schwester Merle möchte nach ihrem Abschluss an der Fachschule ebenfalls in der Landwirtschaft mitwirken.