Nachbarschaftsstreit in Hamburg: Mann durch Messer-Attacke verletzt

Nach einem Streit zwischen zwei Nachbarn in Hamburg-Borgfelde liegt ein 40-jähriger Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Der Mann soll am Dienstag versucht haben, die Tür seines Nachbarn einzutreten, teilte die Polizei mit. Der angegriffene 18-Jährige habe daraufhin ein Messer gezogen. Der 40-Jährige habe oberflächliche Stichverletzungen in der Brust und am Rücken erlitten, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Es habe keine Lebensgefahr bestanden. Die Hintergründe des Streits seien unklar. Die Polizei habe den 18-Jährigen noch mit dem Messer in der Hand festgenommen.

