Nachbarn wegen Lärmbelästigung erstochen? Urteil in Hamburg erwartet

Im Prozess um tödliche Messerstiche auf einen 66-Jährigen in Hamburg-Fuhlsbüttel will das Landgericht am Montag (9:00 Uhr) das Urteil verkünden.

Der Angeklagte soll sich mehrere Jahre lang über die angebliche Lärmbelästigung durch seinen Nachbarn in einem Wohnstift für ältere Menschen geärgert haben. Am Abend des 2. Mai 2022 sei der Deutsche deshalb mit einem Küchenmesser in dessen Wohnung gegangen, um ihn zu töten, hieß es in der Anklage. Er habe mindestens zwölf Mal kraftvoll in den Oberkörper seines Opfers gestochen. Der 66-Jährige verblutete und erstickte in seiner Wohnung. Noch am selben Abend hatte sich der mutmaßliche Täter in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gestellt.

Die Staatsanwaltschaft hatte den 61-Jährigen ursprünglich wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Nach Abschluss der Beweisaufnahme plädierte die Behörde jedoch auf Totschlag und forderte zwölf Jahre Haft. Der Verteidiger beantragte, seinen Mandanten zu fünf Jahren Haft zu verurteilen.

