Nach Ylenia kommt Zeynep: Nächstes Orkantief erreicht Nordseeküste gegen Mitternacht

Die Nordsee ist an der Hafeneinfahrt vom starken Wind aufgewühlt und braun. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der für die Nacht zu Samstag vorhergesagte Orkan erreicht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegen Mitternacht die Nordseeküste. Dort werden demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erwartet.

Schwere Sturmflut an Niedersachsens Küste erwartet

Küstenschützer rechnen mit hohen Wasserständen an der niedersächsischen Nordseeküste. „Wir gehen davon aus, dass wir es mit einer schweren Sturmflut zu tun bekommen werden“, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Carsten Lippe, am Freitag in Norden der Deutschen Presse-Agentur. Wegen den zu erwartenden erhöhten Wasserständen vor allem in den Flusstrichtern werden Sperrwerke geschlossen – voraussichtlich auch das große Emssperrwerk bei Gandersum.

Strände und Hafenflächen könnten überflutet werden

Der Sturmflutwarndienst der landeseigenen Behörde erwartet für das Hochwasser in der Nacht zum Samstag, dass die Flut zwischen 2,25 und 2,5 Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Damit werde die Schwelle nach NLKWN-Definition zur schweren Sturmflut überschritten, sagte Lippe. Strände und Hafenflächen könnten überflutet werden. Bislang hatte es in dieser Sturmflutsaison nach NLWKN-Angaben lediglich viele leichte Sturmfluten gegeben.

Ostfriesische Inseln: Sandabbrüche und Strandverluste möglich

Lippe warnte davor, sich in der Nacht oder auch am Samstag in Häfen und an Stränden zu bewegen. Für die Ostfriesischen Inseln sei mit weiteren Sandabbrüchen und Strandverlusten zu rechnen. Der NLWKN, der für den Küstenschutz auf den Inseln zuständig ist, versetzte seine Betriebshöfe in Bereitschaft. Erst vor wenigen Wochen hatte das Sturmtief Nadia zu großen Sandverlusten an vielen Inseln geführt.

Bis mindestens Montag bleibt es stürmisch

In der zweiten Nachthälfte zu Samstag trifft Zeynep auf die Ostseeküste und lässt dann allmählich nach. „Damit ist die Unwettergefahr erst einmal gebannt“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Trotzdem bleibt es laut DWD aber mindestens bis zum Montag in Deutschland stürmisch. „Es kehrt einfach keine Ruhe ein“, sagte der Meteorologe. Zu dem stürmischen Wetter geselle sich ein ungemütlicher Mix aus Regen und Graupelschauern.

Waldgebiete und Parks meiden

Bei einer Unwetterwarnung sei es wichtig, sich laufend zu informieren und sich richtig zu verhalten, sagt die Hamburger Polizei. In einem Facebook-Post macht sie noch einmal darauf aufmerksam, in diesen Tagen leichtsinniges Verhalten zu vermeiden. Den Waldspaziergang oder die Joggingrunde im Park sollte man lieber verschieben. Zudem sollten Gegenstände auf Balkon, Terrasse oder dem Grundstück sturmfest verstaut werden, damit diese nicht vom Sturm mitgerissen und dem Nachbarn an den Kopf oder in die Scheibe wehen können.

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Um sich bei Unwetterlagen zu informieren und um rechtzeitig davor gewarnt zu werden, empfiehlt die Hamburger Feuerwehr in einem Facebook-Post die Verwendung von Warn-Apps wie die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes oder die NINA-App (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BKK). Aber auch die KATWARN-App, die vom Fraunhofer-Institut FOKUS im Auftrag der öffentlichen Versicherer entwickelt wurde, warnt im Notfall. Sie ist mit weiteren Systemen gekoppelt, zum Beispiel mit dem Deutschen Wetterdienst DWD, dem modularen Warnsystems des Bundes (MoWaS/ NINA-App), Leitstellen der Feuerwehr, die Polizei oder auch Hochwasser- und Erdbebenzentralen.

Welche Apps außerdem genutzt werden können, wie sie funktionieren und was man dafür benötigt, hatten wir aus anderem Anlass bereits im November 2021 in folgendem Artikel zusammengefasst:

