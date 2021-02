Nach Winter-Chaos: Erste Stadtbahnen in Hannover fahren ab Montag wieder

Nach dem massiven Wintereinbruch sollen in der Landeshauptstadt Hannover ab Montag erste Stadtbahnen wieder fahren.

Ziel sei, am kommenden Montag „zumindest einige Streckenäste wieder in Betrieb nehmen zu können“, teilte der Betreiber Üstra am Donnerstag mit. Bis dahin seien die Fahrgäste gebeten, auf geeignete Busverbindungen auszuweichen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Tagen bei schwierigsten Witterungsbedingungen draußen vor Ort im Einsatz“, sagte Üstra-Personal-Vorständin Denise Hain. Am Mittwoch hatte der Betreiber via Twitter angekündigt, wegen Frostschäden im gesamten Netz den Stadtbahnverkehr einzustellen.

Schäden durch Winterwetter

Die Ursachen der vielen Schäden würden noch erforscht, gab der Betreiber bekannt. Vor allem Gehwegplatten an Übergängen, aber auch Bitumen- und Asphaltpflasterungen an Gleisen seien mit Beginn des Winterwetters nach oben gedrückt worden – die Stadtbahnen hätten sie nicht mehr überfahren können. Vermutet wird, dass wegen der starken Niederschläge vor dem Wintereinbruch der Untergrund mit Wasser gesättigt war. Der Frost drückte die Platten dann nach dem Temperatursturz nach oben. Denkbar sei auch, dass die Stadtbahnen beim Fahren Schnee unter die Anlagen gedrückt haben und diese so angehoben wurden.

Abonnent:innen des Großraum-Verkehrs Hannover erhielten erneut einen Treuebonus von 20 Prozent für die Monate März und April 2021, kündigte die Üstra an.

