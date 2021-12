Nach versuchter Tötung in Northeim: Täter auf Autobahn in Brandenburg gefasst

Nach einer versuchten Tötung in Northeim (Niedersachsen) hat die Polizei den flüchtigen Tatverdächtigen in Brandenburg gefasst. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, lieferte sich der 59-jährige auf der Autobahn 10 in der Nacht zu Montag eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Dabei kam es auch zu einem Unfall. Laut Polizei hatte der Mann am Sonntagabend versucht, eine 51-Jährige in der Nähe ihrer Wohnung zu töten.

Der mutmaßliche Täter hatte die Frau den Angaben zufolge mit einem Gegenstand geschlagen. Nachdem Zeugen dazwischen gegangen waren, flüchtete der Mann mit seinem Auto. Die 59-jährige Frau wurde laut Polizei mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf der A10 bei Berlin machten Polizisten den Tatverdächtigen ausfindig und wollten ihn kontrollieren.

Kollision mit Streifenwagen

Statt anzuhalten fuhr der 59-Jährige in Richtung Frankfurt (Oder) weiter. Kurze Zeit später kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen die Leitplanke und anschließend gegen einen Streifenwagen. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Der Mann wurde anschließend festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

