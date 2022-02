Nach Tod von zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz: Trauerflor und Erschütterung auch in Hamburg

Hamburgs Innensenator Andy Grote hat erschüttert auf den gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Rheinland-Pfalz reagiert. „Der Tod einer jungen Polizistin und eines jungen Polizisten, die bei einer Fahrzeugkontrolle (…) erschossen wurden, (…) macht einmal mehr schmerzlich bewusst, in welcher Gefahr diejenigen sind, die täglich auf den Straßen für unsere Sicherheit sorgen“, twitterte der SPD-Politiker am Montag.

Seine Gedanken seien bei den Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen der Getöteten. „Als Zeichen der mitfühlenden Verbundenheit fahren die Einsatzfahrzeuge der Polizei Hamburg mit Trauerflor.“

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen gegen 4:20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Kreisstraße 22 in Ulmet im Kreis Kusel in der Westpfalz erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie „Die schießen“. Wegen der Schüsse fahndet die Polizei nun nach einem 38 Jahre alten Mann aus dem Saarland.

Mit dpa