Nach Terroranschlag in Wien: Ein Niedersachse berichtet von der Stimmung vor Ort

Wien am Montagabend vor einer Woche: Schreckliche Bilder, Angst und Trauer begleiten den Terroranschlag. In den Medien und sozialen Netzwerken überschlagen sich die Informationen – und Fehlinformationen. Ganz Österreich wurde von der Tat erschüttert. Doch es gibt auch Geschichten, die Mut machen. Wir haben mit einem gebürtigen Niedersachsen über die Lage vor Ort gesprochen.

Angriff traf Stadt mitten ins Herz

Eine Woche ist es nun schon her, dass das Leben in Wien kurz stehen blieb. Der Angriff traf die Stadt mitten ins Herz. Die Schüsse fielen in einem begehrten Ausgehviertel im Zentrum der Stadt. Ein Abend vor der Ausgangssperre waren die Straßen und Bars besonders voll. Vier Zivilpersonen und ein Täter kamen bei dem Attentat ums Leben. Dann herrschte stundenlange Panik und Ungewissheit. Niemand wusste zu der Zeit, wie viele Attentäter sich in der Stadt aufhalten könnten. Viele Österreicher:innen durften für mehrere Stunden nicht die Gastronomie oder den derzeitigen Ort verlassen und mussten dort über mehrere Stunden verweilen. Die Polizei war auf der Suche nach Mittätern. Dienstagfrüh teilte sie mit, dass es nur einen Täter gebe.

„Hörten die Hubschrauber und Einsatzwagen“

„Wir haben gerade Serien geschaut, als wir auf einmal von Familienmitgliedern eine Nachricht erhalten haben, ob es uns gut geht“, berichtet Johannes von dem vergangenen Montagabend. Der gebürtige Niedersachse und seine Freundin leben im zweiten Bezirk der Hauptstadt. Der Schwedenplatz, an dem sich die Tragödie abspielte, ist nur rund 400 Meter Luftlinie entfernt. Dann sahen sie die ersten Videos der Schreckenstat und konnten es nicht fassen, erzählt Johannes. Sofort tauschten sie sich mit Freund:innen und Bekannten aus. „Wir saßen stundenlang gebannt vor dem Fernseher und hörten die Hubschrauber und Einsatzwagen von draußen“. Eine schlaflose Nacht stand ihnen bevor – wie für viele Wiener:innen auch.

„Habe lieber ein Uber zur Arbeit genommen“

Auch am nächsten Tag verhüllte ein Trauerschal die sonst lebendige Stadt. Die Straßen waren leer, die Menschen mieden die öffentlichen Verkehrsmittel. „Es war eine sehr komische und unangenehme Stimmung. Und da jeder verunsichert war, habe auch ich lieber ein Uber zur Arbeit genommen“, berichtet der 33-Jährige. Andere im Team seien sogar lieber direkt zu Hause geblieben. Eine Woche später habe sich die Schreckstarre wieder gelegt. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier weitermachen. Keiner will sich durch diese Tat in seinem Alltag beschränken lassen. Und daher sagen sich eher alle: `komm wir machen weiter!`.“

Symbol des Zusammenhalts

Und auch in der Netzkultur hat sich gezeigt, dass die Österreicher:innen sich von dieser Tat nicht spalten lassen. Unter dem Hashtag #schleichdiduoaschloch solidarisieren sich zahlreiche User:innen und zeigen ihre gemeinsame Anteilnahme. Der viral verbreitende Spruch entwickelte sich zum Symbol des Zusammenhalts von Wien. „Schleich di, du Oaschloch!“ soll auf der Tonspur eines wackeligen Handyvideos zu hören gewesen sein, das den schießenden Attentäter zeigte. Zwar gibt es Zweifel bezüglich des exakten Wortlauts, eine Urban Legend war dennoch geboren.

Während die Menschen und das Land das Attentat aufarbeiten, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Zentral ist dabei etwa die Frage, ob der von der Polizei am Tatort erschossene IS-Sympathisant allein handelte. Dabei führen die Spuren auch nach Norddeutschland. Zwei Männer aus Osnabrück und aus dem Kreis Pinneberg sollen Kontakt mit dem Täter gehabt haben.

Wieso Wien?

Johannes hat damals für sein Studium und seine damalige Freundin das niedersächsische Haren verlassen. Nun lebt er schon seit neun Jahren in Wien. „Wien ist eine super grüne Stadt mit unendlich vielen Möglichkeiten.“ Wieso sich solch ein Attentat gerade in Wien abgespielt hat, fragt sich der Bauphysiker jedoch nicht. „Derartige Ereignisse finden leider überall auf der Welt statt. Dass es nun gerade Wien getroffen hat, war nur eine Frage der Zeit. Denn es hat bislang schon viele europäische Städte getroffen.“ Wien ist als bunter, multikultureller und lebensfroher Ort bekannt. Eine Spaltung der Gesellschaft werden die Wiener:innen auch durch diese Gräueltat nicht zulassen. Der Terror hat in Wien keinen Platz.

Marit Langschwager