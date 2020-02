Nach Terroranschlag in Hanau: Norddeutschland gedenkt der Opfer

Nach dem grausamen Terroranschlag von Hanau haben sich am Donnerstagabend auch im Norden Tausende zu Kundgebungen versammelt. Hamburger Parteien sagten – drei Tage vor der Bürgerschaftswahl – alle Wahlkampftermine ab und riefen zu Demonstrationen auf. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 600 Menschen auf dem Rathausmarkt. „Wir müssen mehr Härte gegen Rechts zeigen in Deutschland“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Gedenkveranstaltung. Die Tatsache, dass die AfD-Fraktion dort nicht gemeinsam mit den anderen in der Bürgerschaft vertretenen Parteien zusammengestanden habe, spreche für sich. „Das sind geistige Brandstifter“, sagte Heil. „Ich erlebe diese Hetzreden im Deutschen Bundestag, und in Hamburg gibt es so etwas auch.“

Keinen Zentimeter Platz für Extremismus

„Das Signal dieser Veranstaltung lautet, dass wir eng an der Seite derer stehen müssen, die von Extremisten und Rassisten angegriffen und ausgegrenzt werden“, sagte Tschentscher. „In einer Stadt wie Hamburg, die seit jeher tolerant und weltoffen ist, darf es keinen Zentimeter Platz geben für Extremismus und Rassismus und für populistische Ausgrenzung.“ Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank sagte: „Es ist auch ein Tag des Zorns und des Wütend-seins.“ Sie betonte: „Es ist jetzt wirklich Aufgabe von Demokratinnen und Demokraten, eine feste, eine klare Kantmauer gegen rechts zu haben.“

Rund 3.200 Menschen demonstrierten in Hamburger Innenstadt

Die Linke sagte ebenfalls eine geplante Wahlkampfveranstaltung ab und rief zur Teilnahme einer Demonstration antifaschistischer und kurdischer Gruppen vor den Büroräumen der Hamburger AfD in der Innenstadt auf, zu der sich nach Polizeiangaben am Abend rund 800 Menschen versammelten. „Rassistische Morde und rechter Terror sind die tödliche Konsequenz des täglich verbreiteten Rassismus“, erklärte Spitzenkandidatin Cansu Özdemir, die auch auf der Kundgebung sprach. Die Polizei hatte das Gebäude, in dem sich die AfD-Büros befinden, mit starken Kräften gesichert. Auch die Pferdestaffel war im Einsatz und Wasserwerfer standen bereit. An einer Demonstration die am Abend durch die Innenstadt bis ins Schanzenviertel führte, beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 3.200 Menschen. Die Demo sei ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Sprecher.

Demo in Bremen verlief weniger friedlich

In Bremen versammelten sich rund 1.000 Menschen zu einer Kundgebung. Die Veranstaltung, die sich laut Polizei „gegen rechten Terror“ richtete, endete mit Abschlussreden auf dem Marktplatz. Etwa 100 Teilnehmer hatten sich laut Polizei vermummt, es wurde Pyrotechnik gezündet. Aus der Menge heraus seien Polizisten beleidigt worden. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Sprengstoffgesetz gefertigt.

Auch in #Hannover nahmen hunderte Menschen an einer Gedenkkundgebung für die Betroffenen und Angehörigen des rassistisch motivierten Anschlags in #Hanau teil. Am Kröpcke legten Menschen Blumen und Kerzen nieder. pic.twitter.com/Uf0Mork6yb — David Speier (@David_Speier) February 20, 2020

Gedenkminute im schleswig-holsteinischen Landtag

In Schleswig-Holstein gedachte der Landtag zum Auftakt seiner Sitzung der Opfer mit einer Gedenkminute. „Angesichts dieser Taten stehen wir fassungslos und tief erschüttert vor diesem Geschehen“, sagte Landtags- Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD). Alle Abgeordneten erhoben sich für die Gedenkminute von den Sitzen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus. „Es ist erschütternd, wie viele Menschen dort getötet wurden“, sagte er.

Muslimischer Verband in Niedersachsen verurteilt Terroranschlag

Der muslimische Landesverband in Niedersachsen hat die Gewalttat von Hanau als einen rassistisch motivierten Terroranschlag auf Andersgläubige verurteilt. „Es handelt sich hierbei um einen Terroranschlag, einen Terroranschlag, der auf Menschen verübt wurde, weil sie anders hießen, anders aussahen und anders glaubten“, sagte der Verbandsvorsitzende Recep Bilgen am Donnerstag in Hannover. „Erst wenn wir uns endlich dieser Dimension der Anschläge bewusst werden, können wir mit der notwendigen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung mit dem wiedererstarkten Rechtsradikalismus in unserem Land erfolgreich sein.“

„Entsetzt müssen wir feststellen, dass die rechte Saat, die im Internet, auf der Straße und inzwischen auch in den Parlamenten unseres Landes ausgestreut wurde, aufgeht“, sagte Bilgen. „Jeder, der diese Parteien wählt, muss endlich verstehen, welchen geistigen Sumpf er oder sie den Weg bereitet und dass man sich nicht mehr hinter eine abstruse Angst vor dem Fremden mehr flüchten kann.“ Die Politik und Sicherheitsbehörden ständen in der Pflicht, sich noch deutlicher gegen die Gefahr von rechts zu positionieren. „Es gilt, breite Bündnisse zu schmieden, um unsere plurale Gesellschaft mit all ihren bereichernden Facetten zu stärken und uns den Feinden unserer Demokratie beherzt entgegenzustellen.“

In diesen Zeiten trotzdem Karneval feiern?

Unbeschwert ist der Straßenkarneval in diesem Jahr garantiert nicht. In Hanau selbst hat der Hanauer Carnevalszug Verein (HCV) den für Samstag geplanten Faschingsumzug abgesagt. In Hannover finde der für Samstagmittag geplante Umzug nach derzeitigem Stand statt, wie Ronny Jackson vom Komitee Hannoverscher Karneval am Donnerstag nach einem Gespräch mit der Polizei sagte. In Osnabrück sagte eine Polizeisprecherin, dass es laufend Besprechungen zur Sicherheitslage gebe. Änderungen für den Umzug „Ossensamstag“ gebe es bislang nicht. Auch der Umzug „Schoduvel“ in Braunschweig am Sonntagnachmittag solle wie geplant stattfinden, sagte ein Polizeisprecher.

Täter hatte eine „zutiefst rassistische Gesinnung“

Bei dem Anschlag in der hessischen Kleinstadt Hanau bei Frankfurt hatte ein Deutscher am Mittwochabend nach Angaben der Behörden neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Der Todesschütze hatte laut Generalbundesanwalt Peter Frank eine „zutiefst rassistische Gesinnung“. Das hätten die Auswertung von Videobotschaften und einer Art Manifest auf dessen Internetseite ergeben. Die Todesopfer seien zwischen 21 und 44 Jahre alt gewesen. Der Täter habe sechs weitere Menschen verletzt, einen davon schwer.

