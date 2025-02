Nach Streit: Autofahrer fährt Mann an der Autobahnauffahrt Hamburg-Allermöhe an

Bei einem Streit in Hamburg-Allermöhe ist ein Mann von einem Auto angefahren worden. Laut Polizeiangaben hatten sich drei Männer und eine Frau am Donnerstagabend in einem Auto gestritten. An der Autobahnauffahrt waren den Angaben zufolge zwei von ihnen ausgestiegen – einer ging mit einem Messer auf den anderen los und verletzte ihn leicht.

Der Fahrer des Wagens habe daraufhin Gas gegeben und den Angreifer angefahren. Der Mann wurde mit Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

SAT.1 REGIONAL/dpa