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Nach mehreren Schießereien in Bremen in den letzten Wochen sucht die Polizei nun mit Hochdruck nach zwei Tatverdächtigen. Die beiden Männer stehen in dringendem Verdacht, an Schusswaffenvorfällen in Walle, in der Neustadt und in Obervieland beteiligt gewesen zu sein.

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  1. Schießereien in Bremen: Steckt organisierte Kriminalität dahinter?Zum Artikel

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