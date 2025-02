Nach Messerangriff in Flensburg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einem Messerangriff am Flensburger Bahnhof (Schleswig-Holstein) ist ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Am Freitagmorgen war eine Streife auf einen Mann getroffen, der eine Stichwunde am Oberkörper hatte, teilte die Polizei mit. Der verletzte 26-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden – eine Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

In der Nähe trafen die Beamt:innen auf den Verdächtigen. Ebenfalls wurde in Nähe des Tatorts ein Klappmesser gefunden. Die Umstände der Tat seien noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa