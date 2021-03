Nach mehreren Bränden in Bremen: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Nach dem Brand eines Autos in Hemelingen, in einem Chemieraum einer Schule im Stadtteil Vegesack und zweier Feuer in der Justizvollzugsanstalt in Gröpelingen, hat die Polizei Bremen die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Spaziergängerin entdeckte am Donnerstagmorgen einen komplett ausgebrannten Audi A7 auf einem Parkplatz am Mahndorfer See. Bisher konnte die Polizei den Halter des Fahrzeugs noch nicht ausfindig machen.

Im Chemieraum einer Schule brannte am Donnerstagnachmittag ein Mülleimer. Auch hier ermittelt die Polizei. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Donnerstag setzte ein 16-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt in seinem Haftraum ein Bettlaken in Brand. Durch das Rauchgas wurden mehrere Personen leicht verletzt. Der junge Mann bekommt eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung.