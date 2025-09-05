Nach Lkw-Brand: A1 bei Osnabrück seit Stunden gesperrt

05. September 2025

Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Autobahn 1 bei Osnabrück immer noch in Richtung Bremen gesperrt. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer sei am frühen Donnerstagabend kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen gegen die Leitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Münster. Der mit Wein beladene Lastwagen sei daraufhin in Flammen aufgegangen.

Sperrung der A1 voraussichtlich bis zum Mittag

Dabei habe der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Für die Bergung des quer über der Fahrbahn stehenden Lastwagen bleibe die A1 in Richtung Bremen voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Es gebe eine Umleitung, so der Polizeisprecher. Über die Unfallursache wurde zunächst nichts bekannt. Der Sachschaden sei unterdessen „erheblich“.

