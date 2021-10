Nach Leichenfund in Braake in Brunsbüttel: Todesursache geklärt

Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Sonntag im Fluss Braake in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) haben Rechtsmediziner:innen die Todesursache ermittelt. „Der Mann ist ertrunken“, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt keine Anzeichen für Gewalteinwirkung.“ Die zuvor an dem Fluss aufgefundene gleichaltrige Lebensgefährtin des 57 Jahre alten Mannes sei noch nicht vernehmungsfähig.

Die Hintergründe des Falls sind weiter unklar. Die Frau war Medienberichten zufolge kurz vor dem Fund des Leichnams bewusstlos am Ufer der Braake gefunden worden. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, feierte das Paar vor dem Vorfall in einer Gaststätte.

Mit dpa