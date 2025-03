Nach Klingelstreichen in Müden: 59-Jähriger schlägt Jungen und wirft ihn in Kanal

Ein Mann soll aus Ärger über Klingelstreiche in Müden im Landkreis Gifhorn (Niedersachsen) ein Kind geschlagen und in einen Kanal geworfen haben. Der Junge habe mehrere Prellungen erlitten, teilte die Polizei mit. Laut Ermittlungen erwischte der 59-Jährige die Kinder im Alter von sechs, sieben und zehn Jahren bei den Klingelstreichen, verfolgte sie erst mit dem Fahrrad, später in einem Wald auch zu Fuß. In dem Wald nahe dem Kanal stellte der Mann die Kinder, schlug einen Jungen und warf ihn ins Wasser. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Gegen den 59-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

SAT.1 REGIONAL/dpa