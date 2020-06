Nach Grote-Stehparty in Hamburger Bar: CDU fordert Rücktritt

Der Streit um eine Zusammenkunft in einer Gaststätte nach der Wiederwahl des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) spitzt sich zu. Die CDU-Opposition in der Bürgerschaft forderte am Sonntag den Rücktritt des Senators. „Andy Grote hätte sich spätestens am Wochenende öffentlich für sein Fehlverhalten entschuldigen können“, sagte der CDU-Innenpolitiker Dennis Gladiator. „Stattdessen gab es aus seiner Behörde nur fadenscheinige Ausreden und Umdeutungen.“ Ein Innensenator, der im Senat Regeln für alle Hamburgerinnen und Hamburger beschließe, dann aber dagegen verstoße anstatt sie durchzusetzen, sei nicht länger tragbar. „Er muss nun die Konsequenzen tragen und seinen Rücktritt erklären.“

„Eine Party hat nicht stattgefunden.“

Zuvor hatte Grote den Vorwurf zurückgewiesen, er habe nach der Senatsbildung eine Party gefeiert und dabei möglicherweise die Corona-Auflagen nicht eingehalten. „Die anonym verbreiteten Gerüchte sind unwahr“, erklärte die Innenbehörde am Samstag. „Eine Party hat nicht stattgefunden.“ Es habe ein lockeres Zusammentreffen gegeben, das eher den Charakter eines Stehempfangs gehabt habe. Die großzügigen räumlichen Verhältnisse im Nebenraum eines Gastronomiebetriebs und ein mitgenutzter Außenbereich hätten die Einhaltung der Abstandsregeln zu jedem Zeitpunkt ermöglicht.

Rund 30 Personen zu unterschiedlichen Zeiten vor Ort

Über den gesamten Abend hinweg waren laut Erklärung in Summe rund 30 Personen zu unterschiedlichen Zeiten vor Ort. Aufgrund der Fluktuation seien jedoch regelmäßig nur rund 15 Personen gleichzeitig anwesend gewesen. „Wenn der Eindruck entstanden ist, dass hier mit den geltenden Bestimmungen nachlässig umgegangen wurde, dann bedauere ich das sehr“, sagte Grote. „Rückblickend wäre es besser gewesen, auf dieses Zusammenkommen zu verzichten.“

Der Vorgang sei bereits behördenintern an die Bußgeldstelle gegangen und werde dort im normalen Verfahren geprüft, hieß es weiter. Aus dem Umfeld des Senators hieß es, die Form des Zusammenkommens sei regelkonform, weil es an einem nicht öffentlichen Ort stattfand und nicht den Charakter einer Feier hatte.

