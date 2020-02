Fast ein Jahr nach dem Fund einer Babyleiche in Glinde im Kreis Stormarn haben die Ermittler die Mutter des Jungen noch immer nicht gefunden. Die Polizei will nun mit einer gerichtlich angeordneten DNA-Reihenuntersuchung die Identität des Kindes klären. Am Freitag und Samstag sind etwa 530 Frauen und Mädchen zwischen 13 und 48 Jahren dazu aufgefordert, sich durch die freiwillige Abgabe einer Speichelprobe an der DNA-Reihenuntersuchung zu beteiligen.

Polizei hofft auf rege Teilnahme

Die Untersuchungen finden jeweils im Schulzentrum Glinde im Oher Weg statt. Am Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Vorab sind die Personen aus dem Nahbereich des Fundorts über die anstehende Untersuchung informiert worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Knapp eine Woche nach dem Fund der Säuglingsleiche hatten sich die Ermittler bereits mit einer Plakataktion an die Bevölkerung gewendet und um Mithilfe gebeten. Die Aktion blieb erfolglos.

Telefonische Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lübeck auch weiterhin unter 0451/13 14 604 entgegen.

März 2019: Schüler finden tote Babyleiche

Schüler des Glinder Gymnasiums hatten die Leiche am 22. März 2019 in einem Waldstück hinter dem Schulgelände im Rahmen einer gemeinsamen Aufräumaktion gefunden. Laut Gerichtsmedizin war der kleine Junge etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Ermittler hatten ihm den Namen Leander gegeben.

mit dpa