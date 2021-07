Nach drei Corona-Fällen: Gesundheitsamt Aurich sucht Kinobesucher

Im ostfriesischen Aurich haben drei mit dem Coronavirus infizierte Menschen eine Kinovorstellung am Sonntagnachmittag besucht. Zahlreiche andere Kinogänger:innen müssen nun in Quarantäne, wie der Landkreis Aurich am Donnerstag mitteilte. Bislang habe das Gesundheitsamt diese für 20 Personen angeordnet, die ihr Ticket an der Kasse gekauft haben. Von weiteren 140 Gästen, die ihr Ticket online kauften, gebe es lediglich die E-Mail-Adressen. Die angeschriebenen Kartenkäufer:innen hätten sich teilweise beim Gesundheitsamt nicht zurückgemeldet.

Gesundheitsamt appelliert: Kontaktdaten der Gäste erheben

Die Verwaltung appellierte an gastronomische und andere Betriebe, Kontaktdaten ihrer Gäste zu erheben, beispielsweise mit der Luca-App, auch wenn dies aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Aurich nicht vorgeschrieben sei. Das Kino-Infektionsgeschehen zeige, wie wichtig es sei, im Bedarfsfall auf diese Daten zugreifen zu können. Der Landkreis Aurich verzeichnete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 7,9.

