Nach Corona-Schließung: Hansa-Park empfängt erste Besucher

Mit mehr als drei Monaten coronabedingter Verspätung hat der Hansa-Park in Sierksdorf am Dienstag seine Tore wieder geöffnet. Um 10:00 Uhr durften die ersten Besucher*innen auf das Gelände, wie eine Sprecherin des Parks bestätigte. Die Besucher*innen hatten ihre Eintrittskarten zuvor online gekauft. Die Zahl der Gäste pro Tag ist noch begrenzt. Das werde bis auf Weiteres auch so bleiben, um zu großes Gedränge zu vermeiden, sagte die Sprecherin. Der Park hatte eigentlich nach der Winterpause am 28. März wieder öffnen sollen. Mitten in den Saisonvorbereitungen war dann am 15. März die Anordnung des Lockdowns gekommen.

dpa