Hamburger Schule bleibt nach Corona-Massentest geschlossen – 25 Klassen in Quarantäne

Die Auswertung des Reihentests an der wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossene Ida-Ehre-Schule in Eimsbüttel ist inzwischen abgeschlossen. Insgesamt 55 Personen – von rund 1200 – seien positiv getestet worden, teilte Schulbehördensprecher Peter Albrecht mit. Die Schule bleibt daher für weitere zehn Tage geschlossen, bestätigte die Schulbehörde gegenüber SAT.1 REGIONAL. Zu den bereits bekannten 22 Fällen seien 33 hinzugekommen. Die betroffenen Schüler:innen stammten aus 25 Klassen, die jetzt komplett vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden seien.

Distanzunterricht über digitale Medien

„Die vorliegenden Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass die Quellen der Infektionen sowohl außerhalb als auch innerhalb der Schule zu verorten sind”, sagte Albrecht. Vor diesem Hintergrund empfehle das Gesundheitsamt, dass alle Schüler:innen der Schule bis zum Ablauf der Quarantänezeit am 20. November in freiwillige Selbstisolation gehen. Die Schulbehörde habe deshalb entschieden, an der Ida-Ehre-Schule bis dahin nur Distanzunterricht über digitale Medien zu erteilen. Die Schule sei dafür gut vorbereitet. Sie war am vergangenen Freitag geschlossen worden, nachdem zunächst 17 Infektionen bei Schüler:innen und Schulpersonal nachgewiesen worden waren.

„Derzeit gehen in allen Bundesländern bei besonderen Infektionslagen immer wieder einzelne Schulen in den Fernunterricht. Es ist deshalb im bundesweiten Kontext nicht ungewöhnlich, dass eine Schule wie die Ida-Ehre-Schule auf Distanzunterricht umstellt”, unterstreicht Schulbehördensprecher Albrecht.

Taskforce soll unterstützen

Wegen der akut großen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesundheitsämter führt Hamburg Leonhard zufolge nun eine zentral gesteuerte Taskforce zur Nachverfolgung von Kontakten ein. „Wir haben uns dazu entschieden, (…) dass wir das gesamte Kontaktpersonen-Nachverfolgungsgeschäft (…) in einem zentralen Leitstand zentralisieren”, sagte sie. Dadurch sollen die Gesundheitsämter entlastet werden.

Angesiedelt sei die Leitstelle in Wandsbek und bereits mit 20 Mitarbeiter:innen ausgestattet. „Perspektivisch soll der Dienstbetrieb zwischen 7.00 und 21.00 Uhr gewährleistet werden, das heißt, dass wir in der Spitze von bis zu 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen werden.”

Mit dpa