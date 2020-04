Nach Corona-Lockerungen: HVV kündigt mehr Züge, Fähren und Kontrollen ab Montag an

Weil die Fahrgastzahlen nach den Corona-Lockerungen in den Hamburger S- und U-Bahnen wieder angestiegen sind, werden künftig mehr Züge eingesetzt. So sollen vom 4. Mai an vor allem auf den Linien U1 und U3 sowie auf der S11 (Poppenbüttel und Altona), Verstärkerzüge in Betrieb genommen werden, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Damit soll das Einhalten der Abstandsregeln in den Zügen erleichtert werden.

Zudem werden vom 9. Mai an die Fähren von Cranz nach Blankenese und vom 11. Main die Fährlinie 75 (Landungsbrücken – Steinwerder) wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die seit Montag auch für den Nahverkehr bestehende Maskenpflicht würde von den Fahrgästen bislang sehr gut umgesetzt. Dennoch verwies die Behörde darauf, dass die Hygiene- und insbesondere die Abstandsregel nach wie vor gelten.

