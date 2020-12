Nach Brandserie in Buxtehude: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einer Brandserie in der Buxtehuder Innenstadt ist ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der junge Mann wurde am späten Montagabend einem Haftrichter vorgeführt, nachdem er ein zweites Mal festgenommen und verhört worden war, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagabend war er zunächst wegen fehlender Haftgründe entlassen worden. Nach Polizeiangaben hat er die Brandstiftungen zugegeben. Zu einem möglichen Motiv habe der 18-Jährige aber keine Angaben gemacht.

In der Nacht zum Samstag war in der Innenstadt an sechs verschiedenen Orten Feuer gelegt worden. Dort brannten unter anderem Strandkörbe eines Cafés, ein Carport sowie Altpapiercontainer. Es entstand ein Schaden von mindestens 30 000 Euro. Ob der 18-Jährige für weitere Taten in Buxtehude in Frage kommt, wird von der Polizei noch ermittelt.

Mit dpa