Beim Löschen eines Feuers in einem Reihenhaus in Oyten im Landkreis Verden haben die Einsatzkräfte am Montag zwei tote Menschen gefunden, eine weibliche und eine männliche Person. Die Identität der beiden Personen sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Feuerwehr und Rettungskräfte seien vor Ort. Die Hintergründe und die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.