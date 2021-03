Nach Brand: Feuerwehr entdeckt Leiche in Haus im Landkreis Lüneburg

Bei einem Feuer in einem Zweifamilienhaus in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. Der 60-Jährige sei bei den Löscharbeiten in der Nacht zum Montag tot auf einer Matratze liegend gefunden worden, teilte die Polizei mit. Warum das Feuer im Erdgeschoss ausbrach, sei noch unklar. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde aus seiner Dachgeschosswohnung von Nachbarn befreit. Fast 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro aus. Zur Untersuchung der Todesursache soll der Leichnam im Verlauf des Montags untersucht werden.

Mit dpa