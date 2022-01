Nach einer Bombendrohung ist am Montagmorgen der Bahnhof in Neumünster (Schleswig-Holstein) gesperrt worden. Spezialkräfte und Sprengstoffsuchhunde seien angefordert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Derzeit dürften keine Züge in den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen.

mit dpa