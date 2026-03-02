Nach Angriffen auf den Iran: Demonstranten feiern in Hannover und Hamburg

02. März 2026
Demonstranten stehen mit Fahnen bei einer Kundgebung mit dem Motto „Menschenrechte in Iran – Solidarität mit der Zivilbevölkerung“ vor dem Hauptbahnhof in Hannover. Michael Matthey/dpa

Hunderte Menschen sind nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran auch in Hannover (Niedersachsen) zu mehreren Demonstrationen auf die Straße gegangen. Vor dem Hauptbahnhof versammelten sich am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben rund 250 bis 300 Menschen. Dazu aufgerufen hatte eine Privatperson unter dem Titel „Menschenrechte in Iran – Solidarität mit der Zivilbevölkerung“. Die Versammlung verlief nach Einschätzung der Polizei ohne besondere Vorkommnisse.

Ein dpa-Fotograf berichtete, dass die Demonstrant:innen unter anderem die Flagge des Iran aus der Zeit vor der Islamischen Revolution, aber auch die Flaggen Israels, der USA und der EU schwenkten. Die Stimmung sei fröhlich gewesen, es sei gejubelt und getanzt worden. Auf einem Banner wurde der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, gezeigt.

Tags zuvor, noch vor der Nachricht vom Tod des iranischen Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei, hatten nach Polizeiangaben bereits rund 85 Menschen ebenfalls vor dem Hauptbahnhof demonstriert. Auch dort war die iranische Flagge aus der Zeit vor der Islamischen Revolution zu sehen, allerdings gab es auch Kritik an Israel. So stand auf einem Banner: „Nein zum Militarismus und zur militärischen Aggression Israels. Nein zur Islamischen Republik.“ Die Versammlung verlief störungsfrei.

Als sich am späten Samstagabend dann die Nachricht von Chameneis Tod verbreitete, versammelten sich laut Polizei bis Mitternacht rund 300 Menschen in Hannovers Innenstadt. Auch diese Versammlung verlief friedlich.

Demonstration auch in Hamburg

Stunden nach Bekanntwerden der israelischen und US- Angriffe auf den Iran sind am Samstag rund 5.500 Menschen aus der iranischen Community mit Flaggen des Irans, der USA, Israels und Deutschlands durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Die Demonstration war schon vor längerer Zeit angemeldet worden. Die Demonstration stand unter dem Motto „Nein zur Islamischen Republik Iran!“.

Der Aufzug sei am Samstag in rund fünf Stunden von der Mönkebergstraße bis zum Rathausplatz gegangen und habe dort demonstriert. Es gab Trommeln und auch „USA, USA“-Rufe. Einigen Demonstrant:innen standen Tränen in den Augen. Redner betonten die Bedeutung eines möglichen Machtwechsels in Teheran. Entscheidend sei aber, wie es danach weitergehe. Nach Polizeiangaben verlief die Veranstaltung bis zum Nachmittag friedlich und ohne größere Vorkommnisse.

Chamenei bei Angriffen getötet

Israel und die USA haben den Iran seit Samstagmorgen angegriffen. Dabei wurde auch Chameneis Amtssitz in einem Hochsicherheitsbereich der Hauptstadt Teheran bombardiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump verkündet hatte, dass Chamenei tot sei, bestätigten später auch iranische Staatsmedien dessen Tod.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Nach Streik: Tarifeinigung bei Busunternehmen in Schleswig-Holstein

02.03.2026 08:37 Uhr

Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV) und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Manteltarifvertrag für die Beschäftigten der kommunalen Busunternehmen geeinigt. Ein Bestandteil ist die stufenweise Erhöhung...

Video03:20 Min.

AfD-Gerichtsentscheidung: Bleibt die Einstufung der Partei in Niedersachsen als gesichert rechtsextremistisch?

27.02.2026 17:35 Uhr

Die Bundes-AfD darf nicht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Das hat am Donnerstag das Verwaltungsgericht in Köln entschieden, und damit einem Eilantrag der Partei recht gegeben und...

Video05:24 Min.

Equal Pay Day 2026: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wächst

27.02.2026 16:49 Uhr

Am heutigen Freitag ist Equal Pay Day, ein Tag, der auf die ungleichen Verdienstmöglichkeiten zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen soll. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ist...

Video02:55 Min.

Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen in Bremen stehen still

27.02.2026 14:53 Uhr

Fast überall in Deutschland stehen am heutigen Freitag Busse und Bahnen still. Auch Bremen beteiligt sich am bundesweiten Warnstreik und lässt die Beförderungsmittel in den Depots. In...

Video01:58 Min.

Drohnenshow für Olympia: Senat und Prominente werben für Spiele in Hamburg

27.02.2026 14:47 Uhr

Am Donnerstagabend war Auftakt zur Olympia-Kampagne Hamburgs in der Elbphilharmonie. Am 31. Mai stimmen die Hamburger:innen darüber ab, ob sie Olympische Spiele in ihrer Stadt haben wollen...

Schleswig-Holstein will Energy-Drink-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren

27.02.2026 14:26 Uhr

Schleswig-Holstein will sich mit einer Bundesratsinitiative für ein Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren einsetzen. Ein entsprechender Antrag der schwarz-grünen Regierungskoalition fand im...

Zur Startseite