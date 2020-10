Nach 3:0 gegen Aue: HSV ist wieder Tabellenführer

Fußball-Zweitligist Hamburger SV thront wieder an der Spitze. Die Norddeutschen haben am Mittwochabend das Nachholspiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:0 (1:0) gewonnen.

Manuel Wintzheimer (17. Minute), Sonny Kittel (57.) und Khaled Narey (72.) erzielten die Tore. Mit vier Siegen zum Saisonstart haben die Hamburger einen Vereinsrekord aufgestellt. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen durften lediglich 1000 Zuschauer die Partie im Volksparkstadion verfolgen.

Der HSV war von Anfang an spielbestimmend und kombinierte sich mit einem Kurzpassspiel und häufigen Positionswechseln in den gegnerischen Strafraum. So auch beim 1:0: Kittel legte den Ball per Hacke für Narey vor, der scharf in den Fünfmeterraum zu Wintzheimer passte. Der Stürmer hatte nicht mehr viel Mühe, den Ball über die Linie zu schieben. In der 42. Minute hatte Narey nach einer Vorlage von Aaron Hunt die große Chance zum 2:0, scheiterte aus Nahdistanz aber an Torwart Martin Männel.

Die Gäste aus Aue, die auf dem dritten Tabellenplatz rangieren, zogen sich zurück und lauerten auf Ballverluste der Hamburger. Ein Flachschuss in der 9. Spielminute durch Philipp Riese, den HSV-Torwart Sven Ulreich sicher hielt, war die einzige nennenswerte Chance der Gäste im Spiel.

Nach einem zunächst zerfahrenen Beginn in der 2. Halbzeit übernahm der HSV ab der 55. Minute wieder die Spielkontrolle. Den Distanzschuss von Wintzheimer konnte Männel zwar noch klären. Als Kittel allerdings zwei Minuten später nach Vorlage von Wintzheimer ins lange Eck traf, war die Partie entschieden. Die Hamburger blieben weiterhin dominant. Nachdem Hunt einen Freistoß an den Pfosten gesetzt hatte, traf Narey per Abstauber zum 3:0.

Der HSV hat nicht viel Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune die Würzburger Kickers, die mit lediglich einem Punkt auf dem letzten Platz der 2. Liga stehen.

dpa