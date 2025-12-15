Nach 19 Niederlagen: Towers feiern gegen Alba Berlin ersten Saisonsieg

15. Dezember 2025
Hamburgs Trainer Benka Barloschky ist mit seinem Team der erste Saisonsieg gelungen. (Archivbild) Michael Schwartz/dpa

Nach zuvor wettbewerbsübergreifend 19 Niederlagen in dieser Saison ist den Veolia Towers Hamburg ausgerechnet gegen den haushohen Favoriten Alba Berlin der lang ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Die Hamburger, die für die Partie von der Inselpark Arena in die Barclays Arena am Volkspark umgezogen waren, gewannen vor allerdings nur 7.737 Zuschauer:innen mit 99:80 (49:38) und beendeten damit auch die eindrucksvolle Serie der Gäste, die zuvor in elf Pflichtspielen in Serie siegreich gewesen waren. 

Vor der Partie hatten die Towers jedoch erst einmal eine schlechte Nachricht erhalten. Osaro Rich, der nach einer Fraktur im rechten Oberarm mehr als zwei Monate ausgefallen war, muss kurz nach seinem Comeback nun wegen eines gebrochenen Fingers erneut pausieren. 

Die Hamburger zeigten sich vorerst unbeeindruckt von dem personellen Rückschlag. Vielmehr bot das Team die wohl beste erste Halbzeit der Saison und führte Mitte des zweiten Viertels sogar hochverdient mit 38:24.

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten dann Leonard Thorpe, der die ersten neun Punkte für sein Team markierte und maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Towers die Gäste weiter auf Distanz hielten. Und dabei blieb es auch, weil die Hanseaten dieses Mal bis zum Ende kaum Schwächen zeigten und in den letzten Minuten vor allem ihre Freiwürfe konsequent nutzten. Bester Werfer der Gastgeber war schließlich Thorpe, der 28 Punkte erzielte.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Schwerer Unfall nach Abpfiff in Hannover: Mann gerät unter Bus von Bochum-Fans

15.12.2025 08:40 Uhr

Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei in der Nähe des Stadions...

Video02:31 Min.

Neues Holstein-Stadion: Entwurf in Kiel vorgestellt

12.12.2025 16:54 Uhr

Das Holstein-Stadion in Kiel (Schleswig-Holstein) wird umgebaut. Jetzt ist es offiziell. Die Mitglieder der Kieler Ratsversammlung haben in einer nicht-öffentlichen Sitzung den Plänen zum Umbau des Holstein-Stadions...

Video02:28 Min.

14. Spieltag: HSV gegen Hoffenheim und St. Pauli empfängt Heidenheim

11.12.2025 17:35 Uhr

So langsam beginnt die Endphase der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Am 14. Spieltag trifft der Hamburger SV auf Hoffenheim und St. Pauli empfängt Heidenheim. Vor allem für...

Video02:31 Min.

Holstein Kiel gegen Magdeburg: Gelingt den Störchen endlich ein Sieg?

10.12.2025 16:35 Uhr

Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) braucht in der 2. Fußball-Bundesliga dringend einen Sieg. Das Team von Trainer Marcel Rapp zeigte in den letzten 15 Spielen offensiv, aber auch defensiv...

HSV-Sieg im Nordderby gegen Bremen – Derbyheld Poulsen: „Ich kann jetzt meine Karriere beenden“

08.12.2025 09:23 Uhr

Für seinen ersten großen Moment im HSV-Trikot erwischte Yussuf Poulsen einen ganz besonderen Moment. «Erstes Tor. Im Nordderby. Vor der Nordkurve: Mehr geht gar nicht. Ich kann...

Video00:47 Sek.

HSV gegen Werder Bremen: Öffentliche Trainingseinheit vor Nordderby im Volkspark

05.12.2025 17:19 Uhr

Zum ersten Mal seit sieben Jahren trifft der HSV in der ersten Liga wieder auf Werder Bremen. Im traditionsreichen Nordderby geht es um drei wichtige Punkte, aber...

Zur Startseite