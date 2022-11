Mutter und Tochter auf Gehweg in Hannover angefahren

Eine Mutter und ihre Tochter sind auf einem Gehweg in Hannover (Niedersachsen) von einem Auto angefahren worden. Die 26 Jahre alte Tochter erlitt bei dem Unfall am Samstag lebensgefährliche Kopfverletzungen, ihre 58 Jahre alte Mutter stürzte und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Hund, den die beiden Frauen mitführten, blieb unverletzt.

Zwei Autos hatten an einem Fußgängerüberweg nahe einer Kreuzung gehalten. Das hintere Fahrzeug einer 21-Jährigen stand demnach leicht schräg auf der Fahrbahn. Ein 83 Jahre alter Autofahrer bog in die Straße ein und prallte in das Fahrzeug der 21-Jährigen. Das Auto des Seniors wurde dabei auf den Fußweg geschleudert und kollidierte mit den beiden Frauen. Anschließend durchbrach der Wagen einen Zaun und blieb auf einem Grundstück an der Hauswand stehen.

Der 83-Jährige sowie die 21-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Mutter und Tochter sowie der Senior kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen die 21-Jährige und den 83-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Mit dpa