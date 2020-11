Mutmaßlich islamistischer Terroranschlag in Wien: Anteilnahme und Reaktionen aus dem Norden

Nach dem Terroranschlag von Wien haben zahlreiche Politiker:innen weltweit – und auch in Norddeutschland – ihre Solidarität mit den Opfern bekundet. Viele rufen zum gemeinsamen Kampf gegen den Islamismus auf.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf – Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Österreich die Solidarität Deutschlands via Twitter bezeugt: „Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf“, heißt es auf dem Kanal von Regierungssprecher Steffen Seibert.

Dreitägige Staatstrauer in Österreich

Bei dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt starben nach Angaben der österreichischen Behörden vier Menschen. Es kamen ein älterer Mann und eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, wie Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien sagte. Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden. 17 Menschen lagen (Stand Dienstagvormittag) in teils lebensbedrohlichem Zustand in Krankenhäusern. Ein schwer bewaffneter Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Der 20-Jährige mit nordmazedonischen Wurzeln war nach Angaben des österreichischen Innenministeriums einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft. Ob er einen oder mehrere Komplizen hatte, war zunächst noch unklar. Österreich ehrt die Opfer des Terrorakts mit einer dreitägigen Staatstrauer. Am heutigen Dienstag, dem ersten Tag der Staatstrauer, soll um 12 Uhr eine „Minute des stillen Gedenkens“ eingehalten werden.

Anteilnahme und Reaktionen aus dem Norden

Bundesvorsitzender der Grünen und gebürtiger Lübecker, Robert Habeck:

„Diese Anschläge erschüttern uns bis ins Mark. Sie zielen darauf, unsere vielfältige Gesellschaft durch Angst, Hass und Misstrauen zu spalten. Das dürfen wir nicht zulassen.“

Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages, Abgeordnete und Sprecherin für Antirassismus, Aminata Touré (Grüne):

Es ist furchtbar, dass in Wien islamistischer Terror wieder zugeschlagen hat. Meine Gedanken sind bei den Menschen und vor allem Angehörigen der Opfer. #wien — Aminata Touré (@aminajxx) November 3, 2020

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne):

Der Terroranschlag von #Wien zeigt wieder einmal die Menschenverachtung, die jeder Form von Hass und Gewalt innewohnt.

Unsere freien Werte bleiben die selben: Wir stehen fest an der Seite Österreichs. Ich trauere um die Opfer & wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung! — Katharina Fegebank (@fegebanks) November 3, 2020

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD):

