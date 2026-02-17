Musical „Moulin Rouge!“ ab Herbst in Hamburg

17. Februar 2026
Musicaldarsteller stehen im Bühnenbild des Musicals „Moulin Rouge“ im Musical Dome in Köln. (Archivfoto) Thomas Banneyer/dpa

Auf Zauberei folgt Varieté-Theater: Das Musical „Moulin Rouge!“ feiert im Herbst Premiere im Theater am Großmarkt in Hamburg. Das Musical nach dem gleichnamigen Film von Baz Luhrmann löst damit nach mehr als vier Jahren das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ab, teilte das Unternehmen ATG Entertainment mit. Das Musical „Moulin Rouge!“ läuft auch am New Yorker Broadway und ist seit Ende 2022 im Kölner Musical Dome zu sehen. 

Bei „Moulin Rouge!“ handelt es sich um eine opulente Produktion, die auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001 basiert, in dem Nicole Kidman und Ewan McGregor zu sehen waren. Die Spielstätte in Köln strotzt vor verschnörkelten Details und ist in kräftiges Rot getaucht. Die Geschichte, die im Jahr 1899 spielt, dreht sich um einen jungen Schriftsteller, der sich in den Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge in Paris verliebt. 

„Moulin Rouge! und Hamburg sind ein „Perfect Match“. Die Produktion trifft das Lebensgefühl und den Zeitgeist der Stadt“, sagte Theaterleiter Marcel Neitzel. „Die Show ist nicht nur beeindruckend und vielfach ausgezeichnet, sie transportiert auch Werte, die heute wichtiger sind denn je: Diversität, Gleichberechtigung und Selbstliebe.“ Für die neue Show werde das Theater am Großmarkt aufwendig umgestaltet.

SAT.1 REGIONAL/dpa

