MS Dockville: Raye und Lola Young sind Headlinerinnen am Freitag

Die Headlinerinnen des am Freitag beginnenden Musikfestivals MS Dockville sind die aufstrebenden britischen Sängerinnen Raye und Lola Young. Das teilte der Veranstalter der Kopf und Steine GmbH vorab mit. Zu den deutschen Musikerinnen und Musikern, die am Wochenende am Rethespeicher in Hamburg-Wilhelmsburg spielen, zählen Rapperin Ikkimel, Indie-Rapper Levin Liam und Sänger Kasi.

Das Musik- und Kunstfestival MS Dockville findet in diesem Jahr verkürzt an zwei statt drei Tagen statt. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Kunstprojektionen an der Fassade des Rethespeichers

Das in einer Industriekulisse ausgerichtete MS Dockville bietet einen Mix aus Hip-Hop, Indie und Pop. In den Abendstunden treten DJs auf und die Musik wird elektronischer. Insgesamt spielen am Freitag und Samstag mehr als 100 Musiker:innen, Bands und DJs auf zehn Bühnen, die auf dem gesamten Festivalgelände verteilt sind. Neu ist die Bühne Kiosque.

Das MS Dockville ist auch ein Kulturfestival. Nach dem Motto „sich einfach über das Festivalgelände treiben lassen“ bieten die Veranstaltenden ein Programm mit mehr als 120 Angeboten. Darunter sind Kunstspaziergänge, Workshops und Lesungen. Auf dem Gelände sind Installationen aufgestellt und Scheinwerfer projizieren Kunstwerke an die Fassaden des historischen Rethespeichers.

Etwa 50.000 Besucher:innen erwartet

Anders als an drei Tagen wie in den vergangenen Jahren ist das Festival dieses Jahr nur am Freitag und Samstag geplant. Die kürzere Festivaldauer ohne den Sonntag führt auch zu niedrigeren Preisen: Kurzentschlossene können laut Website Wochenendtickets für 149 Euro (190 Euro im Vorjahr) erwerben.

Die Veranstaltenden empfehlen die Fahrt zum Gelände mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer sich mit einem Auto absetzen lassen möchten, kann das in einer eingerichteten Zone machen. Besucher:innen, die das Auto mit auf das Festivalgelände nehmen, müssen ein Ticket für 99 Euro kaufen.

Das MS Dockville startete 2007 mit etwa 5.000 Besucher:innen. Dieses Jahr erwarten die Veranstaltenden über beide Tage etwa 50.000 Gäste.

