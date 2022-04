Motorradunfälle am Osterwochenende: Mehrere Tote und lebensgefährlich Verletzte in Niedersachsen

Das sonnige Wetter hat über die Osterfeiertage zahlreiche Motorradfahrer auf Niedersachsens Straßen gelockt. Dabei gab es auch mehrere Unfälle, bei denen Menschen ums Leben kamen.

Das Krad eines Motorradfahrers liegt nach einem Unfall in einem Straßengraben bei Gestorf in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Tödlicher Unfall in Syke

In Syke im Landkreis Diepholz starb ein 62 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall. Er habe die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Dort prallte er am Sonntagnachmittag gegen einen Baum und starb an seinen Verletzungen. Nur kurze Zeit später kam es wenige Kilometer entfernt zu einem weiteren Unfall. Hier rutschte ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad von der Straße. Er wurde leicht verletzt.

57-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum und stirbt

Auch in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim prallte ein Motorradfahrer mit seiner Maschine gegen einen Baum und starb. Der 57-Jährige sei in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Er starb noch an der Unfallstelle.

23-Jährige in Springe lebensgefährlich verletzt

In Springe in der Region Hannover nahm ein 84 Jahre alter Autofahrer einer Motorradfahrerin die Vorfahrt. Die 23-Jährige prallte mit ihrer Maschine in den Wagen und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ihr hinter ihr fahrender Begleiter konnte den Angaben nach nicht mehr rechtzeitig reagieren, fuhr mit seinem Motorrad über die am Boden liegende Maschine und stürzte ebenfalls. Er und der Autofahrer wurden am Sonntag leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 84-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge eines Unfalls.

62-Jähriger stürzt in Graben – schwer verletzt

Auf der L 422 zwischen Gestorf und Eldagsen kam am Montag ein 62-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Mann erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

In Dörverden im Landkreis Verden stürzte ein 69-Jähriger mit seinem Motorrad aus unbekannter Ursache. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wurde aber nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen nur leicht verletzt. In Bockenem in Landkreis Hildesheim zog es zahlreiche Biker auf eine kurvige Bergstrecke. Trotz Plakaten der Verkehrswacht, die zum ruhigerem und langsameren Fahren aufriefen, gaben viele Motorradfahrer Gas in den Kurven.

