Ein Motorradfahrer ist am Montag im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Abend sagte, war der 61-Jährige auf dem Süderelbebogen am späten Nachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen. Warum es zu dem Sturz kam, blieb zunächst unklar.

dpa