Mordversuch in Salzhemmendorf: 26-Jähriger verletzt Freundin lebensgefährlich

Eine Frau ist in Salzhemmendorf (Niedersachsen) von ihrem Freund verprügelt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von einem Mordversuch des 26-Jährigen aus, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass das 22-jährige Opfer am Samstagmorgen noch geschlafen habe, als der Mann auf sie einzuschlagen begann.

Zuvor hatten Nachbarinnen bzw. Nachbarn eine Ruhestörung in dem Mehrfamilienhaus im Landkreis Hameln-Pyrmont gemeldet. Die eintreffenden Polizeikräfte nahmen zunächst das Schreien eines Mannes von der Straße her wahr. Die Tür wurde trotz Klingeln und Klopfen nicht geöffnet, doch die Einsatzkräfte hörten den Angaben zufolge das Wimmern einer Frau, woraufhin sie die Tür aufbrachen. Im Schlafzimmer fanden sie demnach die auf dem Boden kauernde Frau. Sie wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie umgehend operiert wurde. Sie befand sich laut Polizeiangaben zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Der Verdächtige wurde festgenommen und befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Mit dpa