Mordkommission ermittelt nach Schüssen auf Obdachlosen in Osnabrück

Nach der versuchten Tötung eines Mannes in Osnabrück (Niedersachsen) hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Bereits in der Nacht zum Samstag hatte ein Unbekannter vor einem Haus mehrere Schüsse auf den 33 Jahre alten Mann abgegeben, der aus dem Irak stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der bislang unbekannte Täter flüchtete mit einer weiteren Person in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Hintergrund der Tat werde von der Mordkommission ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück: „Einen rassistischen Hintergrund können wir ausschließen.“ Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzungen operiert werden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Mit dpa