Mobile Reporter: Das sind die Highlights aus 2019

Im letzten Jahr haben wir unseren Mobile Reporter Kevin Laske ganz schön rumgeschickt. Unter anderem war er in Wacken, beim Werner Rennen, beim Stockcar-Jubiläum in Langeln und am heißesten Tag des Jahres in Planten un Blomen in Hamburg. Einige Highlights aus seinen Beiträgen haben wir für Sie zusammengestellt.

Natürlich wird Kevin auch in 2020 für uns unterwegs sein. Und jetzt sind Sie gefragt: Wo sollen wir ihn hinschicken? Welche Veranstaltung und welchen Ort im Norden soll er besuchen, um einen Beitrag zu machen? Haben Sie vielleicht ein besonderes Event? Eine Tradition die heraussticht? Krokodile im Feuerlösch-Teich? Einen Nachbarn/Familienmitglied mit einem ganz besonderen Hobby? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!