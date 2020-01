Mit über drei Promille: Autofahrer flüchtet vor Polizei in Wedel

Nach einer Verfolgungsfahrt durch Wedel im Kreis Pinneberg hat die Polizei einen stark alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest bei dem 51 Jahre alten Mann ergab einen Wert von mehr als drei Promille, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demzufolge war der Mann am Dienstagnachmittag einem Zeugen aufgefallen, weil er an einer Tankstelle trotz einer erheblichen Alkoholfahne in sein Auto stieg. Als die herbeigerufene Polizei den Mann kontrollieren wollte, gab er Gas und fuhr davon. Zwei Streifenwagen gelang es schließlich, den Mann zu stoppen.