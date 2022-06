Mit Kind nach Syrien: Urteil gegen ehemalige IS-Anhängerin

Im Prozess gegen eine 34-Jährige, die mit Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zusammenlebte, wird an diesem Mittwoch das Urteil erwartet. Die dreifache Mutter aus Osnabrück steht wegen mehrerer Straftaten vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle. Unter anderem wirft ihr die Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie war Ende 2014 mit ihrer damals vierjährigen Tochter gegen den Willen des Kindsvaters nach Syrien ausgereist.

Die 34-Jährige gehört zu den mutmaßlichen IS-Anhängerinnen, die Anfang Oktober 2021 mit ihren Kindern in einem von der Bundesregierung gecharterten Flugzeug nach Deutschland zurückgeholt worden waren. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut ihrem Verteidiger hat sie sich vom IS losgesagt und nimmt an einem Aussteigerprogramm teil. In seinem Plädoyer hatte sich der Verteidiger der Frau für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten ausgesprochen. Die junge Mutter habe eine schwierige Kindheit gehabt, bei den Islamisten Anschluss gesucht und zeige Reue.

Es waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Im Haushalt eines „Sklavenhändlers“ in der Stadt Rakka soll die Angeklagte 2016 für einige Tage eine von der Terrormiliz versklavte Jesidin ausgebeutet haben. Die Betreuung der Frau wertete die Verteidigung als Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Jesidin wird von einem Nebenklage-Anwalt in dem Prozess vertreten. Die Bundesanwaltschaft hatte für eine viereinhalbjährige Haftstrafe plädiert.

Inzwischen haben weitere Prozesse gegen mutmaßliche frühere IS-Terroristinnen begonnen, die nach Deutschland zurückgeholt worden waren. So muss sich vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg eine 34 Jahre alte Frau aus Bremen verantworten, die unter anderem eine Jesidin in ihrem Haushalt wie eine Sklavin behandelt haben soll.

