Mit fast drei Promille auf der Autobahn unterwegs: Unfall bei Delmenhorst

Mit fast drei Promille Alkohol intus war ein 26-Jähriger auf der Autobahn 28 unterwegs – und hat an der Ausfahrt Adelheide bei Delmenhorst einen Unfall gebaut.

Der Mann sei am Sonntagabend mit seinem Wagen in der Ausfahrt links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Grünstreifen gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme merkten die Polizisten eine Alkoholfahne bei dem Mann. Das Ergebnis des Atemalkoholtests: 2,81 Promille. Der Fahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Den betrunkenen Unfallfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Mit dpa