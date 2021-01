Mit Betonplatte in der Weser ertränkt: Männer wegen Zwangsprostitution vor Gericht

Vor dem Landgericht Verden müssen sich von Dienstag an zwei 21 und 26 Jahre alte Männer verantworten, die eine psychisch kranke Frau zur Prostitution gezwungen haben sollen. Die 19-Jährige wurde im April vorigen Jahres von anderen an eine Betonplatte gebunden und im Kreis Nienburg in der Weser ertränkt. Gegen die mutmaßlichen Täter steht ein separates Verfahren wegen Mordes am Landgericht Verden an.

Sollen Frau an mutmaßliche Mörder verkauft haben

Die beiden jetzt angeklagten Männer sollen die Frau zunächst an Freier vermittelt und laut Staatsanwaltschaft im April 2020 für die Summe von 2.000 Euro an ihre späteren mutmaßlichen Mörder verkauft haben, die die Frau ebenfalls zur Prostitution gezwungen haben sollen.

Mordprozess im Dezember wurde zunächst verschoben

Die Leiche der Frau wurde Ende April aus dem Schleusenkanal bei Balge in der Nähe von Nienburg geborgen. Der Beginn des Mordprozesses gegen zwei Männer und eine Frau musste am 22. Dezember zunächst verschoben werden, da einer der Angeklagten erkrankte. Das Verfahren soll aber noch im Januar beginnen.

Mit dpa